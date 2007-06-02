هیچ تعهدی نسبت به شهدای الوند همدان نخواهم داشت

کاپیتان دوم تیم فوتبال پاس با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : دوسال دیگر از قراردادم با باشگاه پاس باقی است و باید به تعهداتم نسبت به این باشگاه پایبند باشم نه شهدای الوند همدان، زیرا با این تیم قراردادی امضا نکرده ام.

وی با بیان اینکه باشگاه پاس را همچون خانواده اش می داند، اذعان داشت : پاس یکی از قطب های فوتبال ایران است و بیش از 40 سال قدمت دارد. فکر نمی کنم انتقال باشگاهی با این سابقه به این آسانی امکان پذیر باشد.

پاشایی انتقال باشگاه پاس به استان همدان را عجیب و دور ازذهن خواند وافزود : اگر بتوانند پرسپولیس و استقلال را واگذار و یا به شهری دیگر انتقال دهند حتما جابجایی باشگاه پاس به استان همدان نیز امکان پذیر خواهد بود. برای اینکه باشگاه پاس هم به اندازه آنها قدمت دارد و از پرافتخارترین تیم های ایران به شمار می آید.

کاپیتان دوم تیم فوتبال پاس اذعان داشت : شاید باشگاه پاس در ورزشگاه ها تماشاگر زیادی نداشته باشد اما خیلی ها این تیم را دوست دارند. افرادی هستند که با این تیم خاطرات زیادی دارند، قهرمانان زیادی از باشگاه پاس به ورزش ایران معرفی شده اند مطمئنم با حمایت همین افراد جابجایی باشگاه صورت نمی پذیرد.