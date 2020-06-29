تعطیلی مراکز تجمعی در چهارمحال و بختیاری در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رحمانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در راستای کنترل بیماری کووید ۱۹ اظهار کرد: بر اساس مصوبات آخرین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، آرایشگاههای زنانه و آموزشگاههای خصوصی پارکها و مراکز گردشگری در شرایط فعلی تعطیل و تالارها با حداقل ظرفیت و رستورانها از پذیرش مشتری معذور و فقط غذای بیرون بر عرضه میکنند.
وی گفت: با توجه به مباحث مطرح شده در ستاد استانی مقابله با کرونا، پیگیریها برای تعطیلی برخی مراکز تجمعی مانند مهدکودکها در دست اقدام است.
وی گفت: چهارمحال و بختیاری با راه اندازی پویش همگانی «من ماسک می زنم تا از تو محافظت کنم» با شعار «ماسک من از تو محافظت میکند ماسک تو از من» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، شورای اطلاع رسانی استانداری، شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان، شهرداری شهرکرد، پلیس فتا، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی سازمانهای مردم نهاد استان، سازمان صداو سیما، فعالین فضای مجازی و خانه مطبوعات و خبرنگاران استان به عنوان استان پیشگام در ترویج فرهنگ استفاده همگانی از ماسک است.
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