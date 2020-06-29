۱۳۰ اکیپ برای ضد عفونی معابر قم فعالیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سامع ظهر دوشنبه در نشست خبری مدیران شهرداری قم با اصحاب رسانه که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: پس از شیوع ویروس کرونا، سلامتی مردم شهر، وضعیت پسماند، نظافت شهر، حمل و نقل عمومی و وضعیت بازارها و بهشت معصومه (س) مورد بررسی قرار گرفت و ۱۰ کمیته تشکیل و ۱۲ دستورالعمل نیز در نظر گرفته شد.
وی گفت: با توجه به اینکه با شیوع کرونا در بهشت معصومه (س) باید دستورالعملهای بهداشتی و شرعی رعایت میشد، بحثهای شرعی از جمله کفن و غسل و در کنار آن مسائل بهداشتی مورد توجه ویژه قرار گرفت.
معاون شهردار قم ادامه داد: در بهشت معصومه (س) دو بخش مجزا برای غسل آقایون و خانمها مشخص و لباسهای خاص توسط طلاب جهادی فراهم شد و دائماً ضدعفونی انجام میگرفت و وضعیت پسابها نیز بررسی شد.
وی بیان کرد: در زمینه ضدعفونی شهر قم ۷۰ اکیپ موتوری و ۶۰ اکیپ پیاده برای ضدعفونی بوستانها در نظر گرفته شد.
سامع گفت: شهرداری قم با استفاده از شبکههای مجازی برای ایجاد فضای شاد در خانواده مسابقاتی را در ایام کرونا اجرا کرد.
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