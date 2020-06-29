به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نامه اجرایی ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۴ هیئت وزیران به تصویب رسید.
به موجب آیین نامه مذکور، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی، بهینه سازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیشبینی جمعیت دانشآموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام و بهره برداری از آنها اقدام کند.
همچنین دانشگاهها مجازند برای ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود واقع در محدوده توسعه شهرها، از طریق تبدیل به احسن و تغییر کاربری با هدف تجمیع در پردیس اصلی و در چارچوب طرح های جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام جهت تامین سرانه استاندارد فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی اقدام نمایند.
وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای موضوع ماده این آیین نامه از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین نامه معاف هستند.
لازم به ذکر است پهنههای بزرگ از جمله پردیسهای دانشگاهی، مشمول این آیین نامه نمیشوند. همچنین فروش اموال غیر منقول دولتی که در حال حاضر مازاد تلقی میشود، مشمول این آیین نامه نبوده و بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی آن انجام می پذیرد.
نظر شما