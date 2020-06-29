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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۴

تجمع اعتراض آمیز لبنانی‌ها علیه مداخلات سفیر آمریکا در بیروت

تجمع اعتراض آمیز لبنانی‌ها علیه مداخلات سفیر آمریکا در بیروت

لبنانی ها در اعتراض به مداخلات سفیر آمریکا در این کشور تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهروندان لبنانی در اعتراض به سخنان مداخله آمیز «دورتی شیا» سفیر آمریکا در این کشور، در برابر کاخ دادگستری بیروت تجمع کردند.

آنها اعلام کردند که مداخلات سفیر آمریکا در امور داخلی لبنان را نمی پذیرند.

معترضان لبنانی اعلام کردند که از موضع گیری «محمد مازح» قاضی لبنانی علیه سفیر آمریکا در این کشور حمایت می کنند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سفیر آمریکا در لبنان به تازگی سخنان تندی علیه حزب الله مطرح کرده است.

وی مدعی شده است که حزب الله لبنان مانع تحقق اصلاحات در این کشور به شمار می رود. روز گذشته نیز، وزات خارجه لبنان، سفیر آمریکا را احضار کرد.

روزنامه رأی الیوم نیز با انتشار یک مقاله خواهان اخراج سفیر آمریکا از لبنان شد.

کد مطلب 4961396
فاطمه صالحی

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