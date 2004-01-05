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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۳۷

با ملاقات مشرف و واچپايي

يخ روابط هند و پاكستان آب مي شود

يخ روابط هند و پاكستان آب مي شود

در حاشيه اجلاس سران"شوراي همكاري منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا" نخست وزير هند و رئيس جمهور پاكستان با يكديگر مذاكره كردند.


به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، امروز در حاشيه نشست" شوراي همكاريهاي منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا" (سارك) ساعت 10:30 به وقت پاكستان آتال بيهاري واچپايي نخست وزير هند و پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان در ساختمان رياست جمهوري پاكستان مذاكراتي را با هم آغاز كرده اند.
به گزارش منابع خبري واچپايي 79 ساله و مشرف 60 ساله هردو با هدف صلح و روابط ديپلماتيك متقابل در اين جلسه حضور پيدا كردند.
 پس از گذشت بيش از دو سال از اختلاف بين مقامات هند و پاكستان كه اين دو كشور را در جولاي سال 2001 در آستانه جنگ قرار داد، با برگزاري اجلاس سران " شوراي همكاري منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا" (سارك) در اسلام آباد و اولين ديدار واچپايي و مشرف در اين سالها به نظر مي رسد كه يخ روابط دو كشور در حال آب شدن است. هنوز خبري از محتواي مذاكرات مقامات دوكشور منتشر نشده است.

کد مطلب 49614

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