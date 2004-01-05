يخ روابط هند و پاكستان آب مي شود



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، امروز در حاشيه نشست" شوراي همكاريهاي منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا" (سارك) ساعت 10:30 به وقت پاكستان آتال بيهاري واچپايي نخست وزير هند و پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان در ساختمان رياست جمهوري پاكستان مذاكراتي را با هم آغاز كرده اند.

به گزارش منابع خبري واچپايي 79 ساله و مشرف 60 ساله هردو با هدف صلح و روابط ديپلماتيك متقابل در اين جلسه حضور پيدا كردند.

پس از گذشت بيش از دو سال از اختلاف بين مقامات هند و پاكستان كه اين دو كشور را در جولاي سال 2001 در آستانه جنگ قرار داد، با برگزاري اجلاس سران " شوراي همكاري منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا" (سارك) در اسلام آباد و اولين ديدار واچپايي و مشرف در اين سالها به نظر مي رسد كه يخ روابط دو كشور در حال آب شدن است. هنوز خبري از محتواي مذاكرات مقامات دوكشور منتشر نشده است.

