به گزارش خبرنگار مهر، این مسئله نخستین بار سال گذشته زمانی مورد توجه قرار گرفت که نمایش یک فیلم پرفروش کره ای ابتدا در 620 سالن آغاز شد و در هفته های بعد به تدریج تعداد سینماهای نمایش دهنده آن تا 700 افزایش پیدا کرد. تعداد سینماهای این کشور 1850 سالن تخمین زده شده است.



به گزارش ورایتی، امسال سینمای این کشور هنوز با یک فیلم کره ای بسیار پرفروش مواجه نشده، اما نمایش گسترده دو فیلم "اسپایدرمن 3" و "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" باعث شده این نکته بار دیگر مورد مطرح شود. رسانه های کره ای گزارش داده اند جدیدترین ماجرای مرد عنکبوتی کار خود را با 640 سالن شروع و به تدریج 812 سینما را اشغال کرد.



در همین حال نمایش فیلم 168 دقیقه ای "در انتهای دنیا" از 23 مه در 670 سالن آغاز شد و طی هفته به رقم شگفت انگیز 912 سینما رسید. به این ترتیب دزدان دریایی اکنون 49 درصد سالن های سینما در کره جنوبی را در اختیار دارند.



در میان توفان اعتراض رسانه های این کشور، کمیسیون بازرگانی کره اعلام کرد تحقیقات خود را در این زمینه آغاز می کند، هر چند کمتر کسی انتظار اصلاح وضع موجود را دارد. یکی از اعضا مجمع فیلم کره گفت: "در این شرایط که توزیع کنندگان و سینمادارها هر دو از گسترش اکران فیلم های پرفروش حمایت می کنند، بحث تخطی از قوانین ضدانحصار بی مورد به نظر می رسد."



با توجه به افزایش تعداد سینماهای مجهز به توزیع و نمایش دیجیتال، شرایط اقتصادی نمایش های گسترده نیز در حال تغییر است. در حال حاضر 107 سالن سینما در کره مجهز به سیستم پخش دیجیتال هستند که در میان آنها 36 سینما از طریق سیستم توزیع فیبر نوری با هم ارتباط دارند. با گسترش سیستم توزیع دیجیتال در آینده نه چندان دور، هزینه افزایش تعداد سینماهای نمایش دهنده یک فیلم عملا به صفر می رسد.

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