به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته در ورزشگاه شهدای شهر قدس موفق شد تیم پیکان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد تا با قدرت بیشتری جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کند.

این برد در حالی به دست آمد که هواداران پرسپولیس همانند هواداران سایر تیم‌ها در بیشتر کشورها اجازه ورود به ورزشگاه برای حمایت از تیم محبوب خود را ندارند.

افشین پیروانی مدیر پرسپولیس صحبت‌هایی را خطاب به هواداران داشته و عنوان کرده است: با وجود اینکه مجبوریم از حضور هواداران در بازی‌ها و تمرینات محروم باشیم اما من نماینده هواداران هستم و وظیفه دارم تا از حق آنها و همچنین باشگاه محبوب خودمان حمایت کنم. هواداران به واقع سرمایه اصلی پرسپولیس هستند و با وجود اینکه نمی‌توانند به دلیل شرایط به وجود آمده در تمرینات و بازی‌ها کنار ما باشند اما از راه دور انرژی آنها را حس می‌کنیم. همه اعضای باشگاه و تیم در تلاش هستند تا دل هواداران را شاد کنند و ما وظیفه‌ای جز این نداریم.

وی افزود: بازیکنان و مربیان هم قدم به قدم جلو می‌روند و هواداران مطمئن باشند برای قهرمانی از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم بود. ما چه در بیرون از زمین و چه داخل زمین با همه توان تلاش خواهیم کرد تا در پایان فصل جشن قهرمانی برگزار کنیم. من هم به عنوان یک هوادار و از طرف هواداران میلیونی پرسپولیس از زحماتی که کادرفنی و بازیکنان می‌کشند ممنون هستم و انشالله به زودی با ریشه‌کن شدن ویروس کرونا، باز هم همگی در کنار هم جشن قهرمانی را برگزار خواهیم کرد.