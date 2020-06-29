۱۶۶ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کردستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضاعی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران آخرین آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در استان کردستان را ارائه کرد و گفت: در ۲۴ ساعت اخیر ۱۶۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان کردستان شناسایی شده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و تحت مداوا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آمار بستری شدگان در کردستان به تفکیک بیمارستان‌های استان افزود: در بیمارستان توحید سنندج ۲۰۶ نفر، بعثت سنندج ۴۳ نفر، کوثر سنندج ۱۱۶ نفر، امام خمینی سقز ۵۶ نفر، بوعلی مریوان ۲۲ نفر، فجر مریوان ۲۶ نفر، شهید بهشتی قروه ۳۱ نفر، امام حسین بیجار ۱۳ نفر، بیمارستان سینای کامیاران ۱۹ نفر، بیمارستان امام خمینی (ره) در دیواندره ۹ نفر، صلاح‌الدین بانه یک نفر، بیمارستان شهدا در دهگلان ۶ نفر، شهید چمران در سروآباد ۳ نفر و در بیمارستان رازی بانه ۱۵ نفر بستری هستند.

رضاعی عنوان کرد: اکنون ۸۳ بیمار مبتلا به کرونا در کردستان در بخش ویژه (آی سی یو) بستری هستند.

وی آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تا کنون را ۲۹۶ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۶۱ نفر در سقز، ۹۷ نفر در سنندج، ۲۳ نفر در قروه، ۲۶ نفر در بانه، در مریوان ۱۶ نفر، ۲۳ نفر در بیجار، ۲۷ نفر در کامیاران، ۱۷ نفر در دیواندره و ۶ نفر در دهگلان جان باختند که همه موارد به صورت بهداشتی و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط دفن شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به شهروندان، اظهار کرد: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینه را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.