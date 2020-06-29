پذیرش ۴۷ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ حال ۴۰ نفر وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به نهم تیرماه، ۴۷ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و یا مشکلات حاد تنفسی پذیرش شدند.

وی در ادامه گفت: ۱۹ نفر از این تعداد در بیمارستان‌های قم بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز، با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در شبانه روز گذشته، ۲۰ نفر از بیمارانی که طی روزهای متمادی بستری بودند، پس از بهبودی ترخیص شدند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر مشکوک و محتمل به کرونا در قم بستری هستند که حال حدود ۴۰ نفر آنها وخیم است.