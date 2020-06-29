ساماندهی فرهنگیان کردستانی فاقد مسکن در قالب تعاونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان، گفت: تلاش در راستای خانه‌دار کردن فرهنگیان در استان کردستان یکی از اولویت‌های اصلی است و انتظار می‌رود که همه ادارات و سازمانهای دولتی در این راستا مشارکت جدی و فعال داشته باشند.

وی ضمن اشاره به تلاش‌ها و اقدامات مختلف دولت در راستای تأمین مسکن برای فرهنگیان، گفت: انتظار می‌رود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرهنگیان فاقد مسکن در استان کردستان شناسایی و در قالب تعاونی‌ها برای خانه دارشدن سازماندهی شوند.

استاندار کردستان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تامین مسکن فرهنگیان در این استان، عنوان کرد: در هفته دولت امسال عملیات ساخت دو هزار واحد مسکن فرهنگیان در استان کردستان آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: در این طرح فرهنگیانی که تاکنون از امتیاز زمین و مسکن دولتی استفاده نکرده و فاقد مسکن می‌باشند در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی می‌شوند.

مرادنیا افزود: بر این اساس اسامی فرهنگیان فاقد مسکن در شهرستان‌های تابعه استان معرفی و کار ساخت مسکن آنها با همکاری آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های اجرایی شروع می‌شود.

وی گفت: در برخی از شهرهای استان به دلیل توپوگرافی سخت اراضی متأسفانه مشکل کمبود زمین مناسب وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر نسبت به جانمایی و تعیین تکلیف اراضی برای تعاونی مسکن فرهنگیان اقدام لازم به عمل آید.

استاندار کردستان بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در بخش مسکن کردستان عدم الحاق اراضی به محدوده شهرها و نبود بلند مرتبه سازی و رعایت محدودیت ارتفاع در ساخت مسکن است که امیدواریم با رایزنی با وزارت راه و شهرسازی بتوانیم در اراضی فعلی نیاز مسکن فرهنگیان و سایر متقضایان دارای شرایط واگذاری را برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: باید افرادی که فاقد مسکن هستند در اولویت واگذاری مسکن قرار گیرند و با ساماندهی متقاضیان واقعی از ورود افرادی که دارای منزل هستند جلوگیری به عمل آید.

مرادنیا گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان استان باید با تمام توان برای اتمام دو هزار واحد مسکن فرهنگیان تلاش خود را مضاعف کنند.