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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۷

استاندار کردستان:

ساماندهی فرهنگیان کردستانی فاقد مسکن در قالب تعاونی ضروری است

ساماندهی فرهنگیان کردستانی فاقد مسکن در قالب تعاونی ضروری است

سنندج - استاندار کردستان خواستار ساماندهی فرهنگیان فاقد مسکن در قالب تعاونی به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان، گفت: تلاش در راستای خانه‌دار کردن فرهنگیان در استان کردستان یکی از اولویت‌های اصلی است و انتظار می‌رود که همه ادارات و سازمانهای دولتی در این راستا مشارکت جدی و فعال داشته باشند.

وی ضمن اشاره به تلاش‌ها و اقدامات مختلف دولت در راستای تأمین مسکن برای فرهنگیان، گفت: انتظار می‌رود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرهنگیان فاقد مسکن در استان کردستان شناسایی و در قالب تعاونی‌ها برای خانه دارشدن سازماندهی شوند.

استاندار کردستان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تامین مسکن فرهنگیان در این استان، عنوان کرد: در هفته دولت امسال عملیات ساخت دو هزار واحد مسکن فرهنگیان در استان کردستان آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: در این طرح فرهنگیانی که تاکنون از امتیاز زمین و مسکن دولتی استفاده نکرده و فاقد مسکن می‌باشند در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی می‌شوند.

مرادنیا افزود: بر این اساس اسامی فرهنگیان فاقد مسکن در شهرستان‌های تابعه استان معرفی و کار ساخت مسکن آنها با همکاری آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های اجرایی شروع می‌شود.

وی گفت: در برخی از شهرهای استان به دلیل توپوگرافی سخت اراضی متأسفانه مشکل کمبود زمین مناسب وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر نسبت به جانمایی و تعیین تکلیف اراضی برای تعاونی مسکن فرهنگیان اقدام لازم به عمل آید.

استاندار کردستان بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در بخش مسکن کردستان عدم الحاق اراضی به محدوده شهرها و نبود بلند مرتبه سازی و رعایت محدودیت ارتفاع در ساخت مسکن است که امیدواریم با رایزنی با وزارت راه و شهرسازی بتوانیم در اراضی فعلی نیاز مسکن فرهنگیان و سایر متقضایان دارای شرایط واگذاری را برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: باید افرادی که فاقد مسکن هستند در اولویت واگذاری مسکن قرار گیرند و با ساماندهی متقاضیان واقعی از ورود افرادی که دارای منزل هستند جلوگیری به عمل آید.

مرادنیا گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان استان باید با تمام توان برای اتمام دو هزار واحد مسکن فرهنگیان تلاش خود را مضاعف کنند.

کد مطلب 4961454

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