به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نشست مشورتی یمن با حضور اعضای دفتر سیاسی انصارالله و شماری دیگر از اعضای احزاب مخالف جنگ علیه یمن، برگزار شد.

بر اساس این گزارش، اعضای دفتر سیاسی انصارالله و احزاب مخالف جنگ علیه یمن در پایان نشست مذکور با صدور بیانیه ای اعلام کردند که توقیف کشتی‌های حاوی مشتقات نفتی یمنی‌ها توسط سعودی محکوم است.

در بیانیه مذکور آمده است: سازمان ملل و فرستاده ویژه آن نقش منفی در یمن ایفا می کنند و این به معنای سرپوش نهادن بر جنایت های سعودی است.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است: سازمان ملل به جای اینکه بخشی از راه حل در یمن باشد به بخشی از مشکل در این کشور تبدیل شده است.

در بیانیه مذکور همچنین سلسله تجاوزهای نظامی اخیر عربستان سعودی و متحدانش به غیرنظامیان یمنی به شدت محکوم شد.