قوانین و دستورالعمل ها به نفع مردم تفسیر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید نصیرایی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان با تاکید بر اخلاص و جدیت در پیگیری مشکلات مردم اظهار کرد: هر جا به معنای واقعی انقلابی عمل کردیم و خالصانه و صادقانه پیش رفتیم توانستیم علی رغم همه محدویت ها تحول ایجاد کنیم که دفاع مقدس نمونه آن است.

وی با بیان اینکه همه موظفیم باری از دوش مردم برداریم ابراز داشت: همه باید در کنار هم برای خدمت به محرومین تلاش کنیم و سرمایه های اجتماعی را تقویت کنیم و ارتباط خود با مردم را بیشتر کنیم

وی تاکید کرد: قوانین و دستورالعمل ها هم باید به نفع مردم تصویب و هم تفسیر شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر استفاده از ظرفیت جوانان تصریح کرد: این خط کشی های سیاسی باید از بین برود و نباید به بهانه تفکرات سیاسی نیروی کارآمد حذف شود.

نصیرایی ادامه داد: اگر کسی می خواهد انقلابی باشد راهش خدمت به مردم و دستگیری از اقشار ضعیف جامعه است و مسئول هم موظف است برای حل مشکلات مردم راهکار پیدا کند.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های حاکمیتی و دولتی در حوزه صنایع و کشاورزی منطقه خواستار ورود قرارگاه خاتم النبیا و استفاده از این ظرفیت بزرگ برای پیشرفت منطقه شد.

ابراهیم رسولی مقدم فرماندار سرایان نیز در این جلسه به مدیریت کرونا در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: اگر این مدل مدیریت که توجه سازمان های جهانی را به خود واداشت به دیگر سطوح مدیریتی کشور تعمیم دهیم موفق خواهیم بود.

وی با اشاره به پروژه گازرسانی به روستاهای عشایری شهرستان گفت: این پروژه در در دو مقطع هفته دولت و پایان سال به بهره برداری کامل خواهد رسید.

رسولی مقدم همچنین ابراز امیدواری کرد: پروژه آبرسانی به روستاهای کوهپایه ای شهرستان با تزریق اعتبار لازم امسال به بهره برداری برسد.

نماینده عالی دولت در سرایان از مدیران خواست در مدیریت منابع مالی به مدیریت زمان نیز توجه کرده و به تقویم زمانی پروژه ها پایبند باشند.

رسولی مقدم عنوان کرد: همچنین با توجه به محدودیت منابع تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا در دستور کار قرار گیرد.