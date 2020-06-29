اردن بار دیگر مخالفت خود با طرح الحاق کرانه باختری را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دولت اردن بار دیگر مخالفت خود با طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، برخی منابع صهیونیستی اعلام کرد که اردن پیام خود را از طریق برخی طرف‌ها از جمله رئیس موساد که اخیراً با پادشاه اردن در امان دیدار کرده بود، به رژیم صهیونیستی ابلاغ کرده است.

به گفته این منابع، یوسی کوهن به ملک عبدالله دوم ابلاغ کرده که اردن تفاوتی میان الحاق جزئی یا گسترده اراضی فلسطینی قائل نیست و به شدت مخالف هرگونه اشغال کرانه باختری است.

پادشاه اردن پیام‌های مشابهی را نیز برای طرف‌های اروپایی و آمریکایی ارسال کرده و نسبت به اجرای این طرح و تبعات آن هشدار داده است.