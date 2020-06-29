به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، جنگندههای متجاوز سعودی بار دیگر آتش بس ادعایی خود در یمن را نقض کردند.
بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق مختلف یمن از جمله ۳ استان این کشور هدف حملات هوایی جنگندههای سعودی قرار گرفتند.
طبق اعلام رسانههای عربی، مناطق مسکونی در استانهای مأرب، الجوف و البیضاء هدف سنگینترین حملات جنگندههای سعودی قرار گرفته است.
گفتنی است، حملات سعودیها به غیر نظامیان یمنی در حالی ادامه دارد که آنها همچنان بر آتش بس ادعایی و دروغین خود در یمن تأکید می کنند.
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