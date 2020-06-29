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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۴

با بمباران ۳ استان؛

ائتلاف متجاوز سعودی بار دیگر آتش‌بس ادعایی در یمن را نقض کرد

ائتلاف متجاوز سعودی بار دیگر آتش‌بس ادعایی در یمن را نقض کرد

جنگنده های متجاوز سعودی در ادامه نقض آتش بس ادعایی خود در یمن، استان های مأرب، الجوف و البیضاء را هدف حملات خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، جنگنده‌های متجاوز سعودی بار دیگر آتش بس ادعایی خود در یمن را نقض کردند.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق مختلف یمن از جمله ۳ استان این کشور هدف حملات هوایی جنگنده‌های سعودی قرار گرفتند.

طبق اعلام رسانه‌های عربی، مناطق مسکونی در استان‌های مأرب، الجوف و البیضاء هدف سنگین‌ترین حملات جنگنده‌های سعودی قرار گرفته است.

گفتنی است، حملات سعودی‌ها به غیر نظامیان یمنی در حالی ادامه دارد که آنها همچنان بر آتش بس ادعایی و دروغین خود در یمن تأکید می کنند.

کد مطلب 4961500

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