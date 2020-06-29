گلزن پرسپولیس با التماس قرارداد بست/ مدیریت باشگاه افتضاح است!

اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیروزی سه بر یک پرسپولیس مقابل پیکان تهران گفت: پرسپولیس با این برد یک قدم دیگر به ثبت رکورد چهار قهرمانی متوالی در لیگ برتر نزدیک شد. طبیعی بود پرسپولیس فوق العاده نباشد. هیچ تیمی در دنیا را پیدا نمی کنید که پس از چهار ماه تعطیلی بتواند ایده آل بازی کند. پرسپولیس هم از این قاعده مسثنی نبود.

پیشکسوت پرسپولیس افزود: پرسپولیس واقعا حرفه ای عمل کرد و توانست در طول بازی، با هوش بالای بازیکنانش به پیروزی برسد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال امید پرسپولیس درباره دبل مهدی عبدی در امر گلزنی برای این تیم در بازی با پیکان تصریح کرد: او فوق العاده بود. نشان داد می‌تواند مشکل گلزنی پرسپولیس را تا سال ها حل کند.

حلالی افززود: مدیران باشگاه، همین ذخیره طلایی دیشب را حاضر نبودند با او قرارداد ببندند. باشگاه حاضر نبود با او تمدید کند. او را موقتی به بادران دادند اما اینقدر اصرار کردم که سرمایه باشگاه را حفظ کنیم که بالاخره این اتفاق هم رخ داد. التماس کردم تا بپذیرند مهدی عبدی بازیکن شاخصی است.

وی یادآور شد: مهدی عبدی، ۱۰ برابر اوساگونا می ارزد. فکر کنم قرارداد او ۴۰ میلیون تومان است. باشگاه پرسپولیس دنبال بازیکن سازی نیست. به نظرم مهدی عبدی می تواند مهدی طارمی دیگری برای پرسپولیس شود. آنتونی استوکس را بی هیچ دلیل و منطقی با خرج میلیاردی گرفتند اما نگاه شان به این بازیکن خوش آتیه نبود.

کارشناس فوتبال ایران گفت: عبدی نیاز به مشورت صحیح دارد و نباید خودش را گم کند. او استثنایی است. اخلاق مناسب دارد و من امیدوارم پرسپولیس واقعا قدر عبدی را بدانند.

حلالی درباره نحوه مدیریت باشگاه پرسپولیس افزود: هیچ مدیری با دیگری فرقی نمی کند. الان هم وضع پرسپولیس از لحاظ مدیریتی افتضاح است. آقایان بله قربان گو هستند و واقعا به فکر بازیکن سازی نیستند.

او درباره افزایش شانس قهرمانی سرخپوشان پایتخت تاکید کرد: پرسپولیس قطعا قهرمان می شود و حتی این تیم در ادامه خواهد توانست بهتر از بازی با پیکان باشد.

حلالی در پایان راجع به ادعای برخی باشگاه ها مبنی بر حمایت داوران از پرسپولیس و بالا رفتن اشتباهات به ضرر استقلال تهران خاطرنشان کرد: ادعای استقلالی ها درست نیست. اشتباهات داوری برای همین پرسپولیس هم رقم خورد. برای استقلال تهران خیلی احترام قائلم و هواداران واقعی این تیم هم می دانند که برایم محترم هستند اما فکر می کنم استقلال در باز با فولاد به خودش باخت و نه داور!