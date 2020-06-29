به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ویژه خارگ ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری خارگ اظهار داشت: طرح فاصله گذاری اجتماعی در جزیره خارگ با رعایت اصول ابلاغی توسط ستاد کرونا رعایت شود و بهداشت و درمان نفت و مرکز جامع سلامت به‌عنوان ستاد کرونا مسئول نظارت بر این موضوع است.

ناصر ابراهیمی تصریح کرد: بیماری کرونا نباید بهانه‌ای برای وقفه برای خدمات به ارباب رجوع باشد، تکریم ارباب رجوع اولویت و سر لوحه هر سازمانی در این جزیره باشد.

وی افزود: گرانی یکی از موضوعاتی بود که در ابتدای ورود اینجانب از سوی اهالی شریف خارگ یک دغدغه بود، با کمک شهرداری و شورای شهر و نظارت سازمان صمت یک روز بازارچه هفتگی و تنظیم بازار برگزار خواهد شد و این موضوع سبب رضایت نسبی شده است.

بخشدار ویژه خارگ با تاکید بر اینکه تعامل با رسانه‌ها در اولویت ادارات جزیره قرار گیرد، تصریح کرد: اکنون وقت خدمت است و مردم منتظر عمل مسئولان در حوزه کاری خود هستند.

ابراهیمی گفت: همه ادارات باید برنامه راهبردی و تعریف شده خود تا پایان سال را مکتوب به بخشداری ارائه دهند، پروژه‌هایی که در بخش تعریف شده است، به سر انجام برسد.

نماینده عالی دولت در بخش ویژه خارگ خاطرنشان کرد: مشکل برق تابستان خارگ تا حدودی رفع شده ولی پایان کار دولت در این موضوع نیست و باید به صورت ویژه به حل موضوع برق در جزیره پرداخته شود.

وی گفت: استقرار نماینده شیلات یکی از خواسته‌های بحق صیادان خارگی بود که با همکاری شیلات شهرستان نماینده جهت امور شیلاتی صیادان جزیره مستقر شد. خواسته ما حضور تشکیلاتی شیلات در این جزیره است.

گرانی در جزیره بی داد می‌کنند

حجت‌الاسلام محمد رضا کوهی امام جمعه موقت جزیره خارگ نیز اظهار داشت: عمل و کردار ماست که ما را به دوزخ و یا بهشت خواهند رساند، همه مسؤلین که در پست و مقامی هستیم وظیفه‌ای داریم و حل مشکلات مردم هست.

وی افزود: یکی از خواسته‌های به حق بومیان جزیره اشتغال است، جوانان زیادی در جزیره بیکار هستند و شایسته نیست در جزیره شاهد بیکاری جوانان باشیم.

امام جمعه موقت خارگ تصریح کرد: گرانی در جزیره بی داد می‌کنند، قدرت خرید مردم در این جزیره کم شده است، باید با گران فروشان برخورد جدی شود.

مشکل برق نداریم

رئیس اداره برق جزیره خارگ اظهار داشت: بهسازی و نوسازی تجهیزات برق در جزیره خارگ به صورت کامل صورت گرفته است و در حال ظرفیت ۱۵ مگاوات در مدار است.

وی افزود: تاکنون مشکل در زمینه قطعی برق وجود ندارد، ۲۶۰ متر به زودی به شبکه زمینی جزیره افزوده خواهد شد.

داوودی تصریح کرد: توان عملیاتی توزیع برق در جزیره با بروز رسانی و ایمن سازی صورت گرفته در حال افزایش است.

استفاده از ماسک ضروری است

نسرین خواجه امیری رئیس مرکز جامع سلامت خارگ گفت: آموزش‌های لازم به موارد مربوط به جلوگیری از شیوع کرونا در جزیره خارگ بصورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: همچنان غربالگری بالای ۶۰ سال و افراد دارای بیماری زمینه‌ای و بانوان حامله در خارگ در حال انجام است، در دو فاز غربالگری در جزیره به پایان رسیده است.

رئیس مرکز جامع سلامت خارگ تصریح کرد: استفاده از ماسک در مراکز عمومی جزیره الزامی است.

خدمات بسیج در روزهای کرونایی

سیروس حیاتی فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ گفت: نیروهای خدوم بسیج به صورت جهادی و خودجوش در حال انجام وظیفه در حوزه جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در جزیره هستند و در همین راستا یک قرارگاه در جزیره خارگ تشکیل شد.

وی افزود: در دو حوزه تولید ماسک و مواد ضدعفونی توسط دو گروه جهادی در ناحیه مقاومت ثارالله خارگ اقدامات لازم صورت گرفت، معابر عمومی جزیره به‌صورت شبانه توسط نیروهای جهادی ضدعفونی و گندزدایی شد.

فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ تصریح کرد: در زمینه کمک‌های مومنانه در جزیره خارگ با همت تلاش همه عزیزان صورت گرفت و تاکنون در سه مرحله این اقلام بین نیازمندان توزیع شده و به زودی در دهه کرامت مرحله چهارم کمک‌های مومنانه نیز آغاز خواهد شد.

رفع مشکلات ارتباطی در خارگ

حمزه شنویی رئیس مرکز مخابرات خارگ گفت: شبکه اینترنت همراه اول در جزیره خارگ به روز رسانی شده است، پوشش آنتن‌دهی مناطق کور ارتباطی جزیره در حوزه شهری تا حدود زیادی حل شده است.

وی افزود: ۳ آنتن ارتباطی در حوزه اینترنت در محدوده شرکت‌های نفتی جهت تقویت ارتباط و اینترنت راه اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز مخابرات خارگ تصریح کرد: به زودی شاهد رفع مشکلات عدیده و قدیمی در حوزه زیر ساخت ارتباطات جزیره خارگ خواهیم بود.