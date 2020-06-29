به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مختار الرحبی، مشاور وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد: امارات متحده عربی جزیره سقطری یمن را بطور کامل اشغال کرده است. ابوظبی به دنبال جدا کردن کامل این جزیره از یمن است و قصد ساخت پایگاه نظامی در این جزیره در آینده را به بهانه حمایتش از ترکیه و قطر دارد.

وی افزود: امارات به دنبال کنترل کامل حریم هوایی و دریایی سقطری است و همچنین امارات تلاش می‌کند منابع طبیعی آن را به دست درآورده و گیاهان، مواد معدنی و سنگ‌های نادر آن را به ابوظبی منتقل کند.

تاکنون مقامات ابوظبی در این مورد اظهارنظری نکرده اند.

الرحبی با اشاره به سناریوهای پس از اشغال سقطری تاکید کرد: امارات نهادها و دستگاه‌هایی ایجاد کرده است که تحت نظارت مستقیم ابوظبی باشد. امارات به آمریکا اجازه تاسیس پایگاه نظامی در جزیره سقطری را می‌دهد تا حمایت واشنگتن را برای ضمیمه کردن این جزیره به امارات به دست آورد و در حال حاضر تمام توان خود را به کار گرفته است.

گفتنی است که نیروهای شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات، در ۱۹ ماه جاری میلادی تمام ساختمان‌های دولتی در شهر حدیبو، مرکز جزیره سقطرا یمن را اشغال کرده و پرچم امارات متحده عربی را در دفتر استانداری این جزیره نصب کردند.