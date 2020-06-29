علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سومین نشست مجمع نمایندگان استان تهران که امروز برگزار شد،گفت: این نشست به ریاست حجت‌الاسلام تقوی و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی بیان کرد: پس از سخنان خارج از دستور تعدادی از نمایندگان حاضر، در ابتدا نمایندگان گزارشی را در خصوص بازدید روز گذشته از مناطق شهر ری، فشافویه و حسن آباد ارائه کردند و مقرر شد در رابطه با رفع مشکلات رویت شده بحث و بررسی‌هایی صورت گیرد.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران افزود: همچنین مقرر شد تا برای شناخت بیشتر نمایندگان با موضوعات کلان، پنهان و آشکار شهر تهران، جلسه ای با حضور رئیس مجلس جهت بررسی آسیب های اجتماعی، محیط زیستی و عمرانی برگزار شود.

خضریان تصریح کرد: طراحی سامانه ای برای ارتباط مردمی مجمع نمایندگان از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مصوب شد و پس از حل مسائل زیربنایی به سرعت آغاز به کار خواهد کرد تا کاری ماندگار برای مجمع نمایندگان استان در دوره های دیگر مجلس هم باشد، ضمن اینکه می تواند الگویی برای تمامی استان های کشور باشد تا مردم به راحتی مسائل و مشکلاتشان را با نمایندگان در میان بگذارند.

وی ادامه داد: نمایندگان در این نشست تاکید کردند که وجود سامانه ارتباط مردمی نباید مانع حضور نمایندگان در محلات و مناطق مختلف شهر باشد، از این رو مقرر شد نمایندگان با یک برنامه مشخص در مساجد هر منطقه با رویکرد مسجد محوری در جهت ارتباط با مردم و شنیدن مشکلات آنها حضور یابند. همچنین مقرر شد کارگروه مطالعات اراضی و املاک تهران تشکیل شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران گفت: در این نشست مقرر شد، نمایندگان مجمع استان تهران در کنار بازدید و برنامه های خارج از مجلس، جلسات رسمی مجمع را به صورت هر ۱۵ روز یک بار بعد از نماز مغرب و عشا در روزهای دوشنبه برگزار کنند.