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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۳

رئیس اداره ایمنی راهداری مازندران:

۷۱۹ فقره تخلف اضافه تناژ بار در مازندران شناسایی شد

۷۱۹ فقره تخلف اضافه تناژ بار در مازندران شناسایی شد

ساری- رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از شناسایی ۷۱۹ فقره تخلف اضافه تناژ بار و کالا طی سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید شهرامی نیا با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی وقوع تخلف اضافه تناژ در سطح جاده‌های مازندران عنوان کرد: در سه ماهه ابتدای سال جاری، این اداره کل با همکاری عوامل ذیربط موفق به کاهش ۲۲ درصدی وقوع تخلف اضافه تناژ وسایل نقلیه سنگین در سطح جاده‌های مازندران شد.

وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری با همکاری پلیس راه و اعمال نظارت وکنترل بیشتر وسایل نقلیه در مجموع ۷۱۹ مورد تخلف در خصوص اضافه تناژ شناسایی شد که امید است با افزایش عوامل نظارتی شاهد رعایت بیشتر نکات ایمنی از سوی رانندگان وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای باشیم.

شهرامی نیا در ادامه گفت: بیشترین محورهای کنترل شده محور ساری - نکا به میزان ۱۶۲ مورد، محور آمل- رودهن ۱۴۸ مورد و محور بهشهر – گلوگاه ۱۳۰ مورد بوده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران، بیشترین تعداد تخلف اضافه تناژ را مربوط به کامیون‌های سه محور ۱۰ چرخ به تعداد ۴۰۳ مورد ذکر کرد.

کد مطلب 4961550

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