به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تهیه گزارشی به بررسی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و خسارت‌های ناشی از آن در جهان پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که عدم قطعیت بالا در خصوص رفتار این بیماری و نتایج آن در مناطق مختلف، از نتایج نامطلوب طولانی مدت بر پیکره اقتصاد در سطح جهانی حکایت دارد.

در این گزارش به بررسی خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان پرداخته و در پایان انتظارات فعالان اقتصادی از دولت را فهرست کرده است. همچنین، اقدامات و نامه‌نگاری‌های صورت گرفته از سوی اتاق ایران برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا با مسئولان نیز در پایان این گزارش تشریح شده است.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، با اشاره به اینکه رکود ناشی از کرونا، اولین رکود در ۱۵۰ سال اخیر است که بر اثر یک پاندمی ایجاد شده، آمده است: شوک کرونا عمیق‌ترین رکود اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم است که اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. ضمن اینکه این پاندمی باعث اولین انقباض در تولید اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حداقل در ۶ دهه اخیر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲.۵ درصد کاهش رشد داشته باشند.

بر اساس این گزارش، در میان کشورهای منا، کشورهای صادرکننده نفت به علت شوک کرونا و متعاقباً شوک نفتی بیشترین آسیب را خواهند دید.

مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران در قسمتی از این گزارش، میزان شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن را بر بخش‌های مختلف اقتصادی بررسی کرده است و بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، خدمات اقامتی و غذایی، فعالیت‌های بازرگانی و اجرایی، ساخت (تولیدات کارخانه‌ای) و عمده فروشی و خروشی به ویژه تعمیرات خودرو و موتور سیکلت جزو بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

در این گزارش با طرح این سوال که مسیر بازگشت به رشد در دوره بعد ازکووید ۱۹ چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان شده است که پاسخ به این سوال به طیف وسیعی از متغیرها و آسیب‌های ساختاری بستگی دارد. اما مؤلفه تعیین کننده، سیاست‌گذاری و نوآوری است.

خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران

بررسی شرایط اقتصادی کشور قبل و بعد از کرونا از دیگر سرفصل‌هایی است که در گزارش مذکور به آنها پرداخته شده است و خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا با استناد به نتایج شامخ به تفکیک تحلیل شده است.

طبق این گزارش، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت اجاره، هزینه‌های مربوط به سلامت و … مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها در دوران شیوع کرونا اعلام و پس از آن انتظارات فعالان اقتصادی از دولت تشریح شده است.

بر این اساس، معافیت مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین، کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان، تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا، تشویق تقاضا از طریق اعطای کارت‌های اعتباری، یارانه و … مهم‌ترین انتظارات فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از دولت در شرایط فعلی است که در گزارش مرکز پژوهش‌هاس اقتصادی اتاق ایران به آنها اشاره شده است.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران را با موضوع «خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران» از اینجا دانلود کنید.