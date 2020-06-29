حل مشکلات مردم اولویت دادگستری و ستاد برگزاری نماز جمعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه یادآور شد: با توجه به اخلاق و فضائل آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز و وجود فضای مناسب امکان بهره گیری از این ظرفیت برای جذب جوانان در نمازجمعه فراهم است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه روستاهای اطراف شیراز به لحاظ فرهنگی دارای ضعفهایی هستند که میتوان از تریبون نماز جمعه نسبت به برطرف کردن مشکلات فرهنگی این روستاییان نیز اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری فارس در خصوص لزوم برنامه ریزی فرهنگی تاکید کرد و یادآور شد: یکی از راهکارهایی که میتواند عاملی برای برون رفت از معضلات اجتماعی باشد برگزاری برنامههای مذهبی از این رو بایستی نسبت به برنامه ریزی برای برگزاری برنامههای مذهبی و فرهنگی در نقاط آسیب پذیر شیراز و حومه شیراز اقدام کرد.
وی پیشنهاد کرد: با توجه به مشکلات و معضلاتی که در مناطق آسیب پذیر وجود دارد حضور دانشآموزان و دانشجویان در نمازهای جمعه میتواند کاهنده معضلات اجتماعی در نقاط آسیب پذیر بوده و از این رو حضور این افراد در نماز جمعه میتواند نقطه مثبتی در راستای از بین بردن معضلات اجتماعی باشد.
عالیترین مقام قوه قضائیه در استان در خصوص سومین حرم اهل بیت نیز متذکر شد: استان فارس سومین استان و حرم اهل بیت در ایران اسلامی از این رو و به واسطه وجود احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در شهر شیراز بایستی نمود وجود این مقام مذهبی در استان را شاهد باشیم و در حوزه پوشش بایستی این نمود باید بیش از پیش وجود داشته باشد.
حجتالاسلام موسوی یادآور شد: دادگستری استان فارس در تلاش است تا با مردم کردن اقدام آن نقش مؤثری بر حل مشکلات اجتماعی با حضور در میان مردم داشته باشد و در این راستا نیز کاهش اطاله دادرسی نمود از حضور دادگستری در میان مردم است و این آمادگی وجود دارد که با ایجاد میز خدمت مستمر در نماز جمعه بدون واسطه مشکلات مردمی برطرف گردد.
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