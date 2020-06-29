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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۹

واکنش سفارت ایران در بیروت به اظهارات سفیر آمریکا +عکس

واکنش سفارت ایران در بیروت به اظهارات سفیر آمریکا +عکس

سفارت ایران در بیروت با انتشار توئیتی در واکنش به یاوه گویی سفیر آمریکا در لبنان نوشت :"دورتی شیا" هرچه یاوه گویی می‌کند، به خود و بیش از هر چیز به کشورش اهانت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سفارت ایران در لبنان نسبت به اظهارات اخیر «دورتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت واکنش نشان داد.

بنا بر اعلام سفارت ایران در بیروت، دورتی شیا «هر چه یاوه گویی می‌کند، به خود و بیش از هر چیز به کشورش اهانت می‌کند. او حق ندارد با اراجیف خود در مورد کشور دیگری حرف بزند».

سفیر آمریکا در بیروت جمعه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سعودی «الحدث» مدعی شد که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان ثبات این کشور را تهدید می‌کند و حزب‌الله مانع حل بحران اقتصادی در این کشور است.

وی همچنین تهدید کرد که تحریم‌های آمریکا ممکن است شامل طوایف و جریانات لبنانی همپیمان و حامی حزب‌الله نیز بشود.

در پی اظهارات اخیر دورتی شیا، وزارت خارجه لبنان روز یکشنبه سفیر آمریکا در این کشور را به سبب دخالت واشنگتن در امور داخلی لبنان احضار کرد.

کد مطلب 4961590

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    نظرات

    • مهدوی نژاد IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      چشم شیطان بر منطقه دوخته شده و اشوب و قتل و غارت و بی ثباتی را گسترش میدهد تا بتواند به مقسدش برسد ... مسلمانان را بار دیگر سحر کرده اند اینبار با رسانه،پول ، تجملات و حوسهای پوچ و زودگذر دنیوی...

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