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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۴

ناظر گمرکات مازندران خبر داد:

تجارت ۹۳۰ هزار تن کالا مازندران با جهان

تجارت ۹۳۰ هزار تن کالا مازندران با جهان

نوشهر- ناظرگمرکات مازندران، حجم صادرات و واردات کالاها طی سال جاری در استان را بییش از ۹۳۰ هزار تن بیان کرد و گفت: از این میزان ۱۸۰ هزار تن کالا صادر شده است.

علی یوسفی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صادرات ۱۸۰ هزار تن انواع کالا طی سه ماه اول امسال در استان، میزان واردات را ۷۵۰ هزار تن به ارزش بیش از ۲۲۴ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: کالاهایی نظیر جو، ذرت دامی، چربی‌ها و روغن، گندم و چوب از ۲۳ کشور جهان به استان واردات شده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات کالاهای مختلف شامل سیمان، فرآورده‌های لبنی، بستنی و آب میوه به میزان ۱۸۰ هزار تن انجام شد، افزود: این کالاها به کشورهای مختلف شامل روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، امارات، افغانستان و غیره صادر شده است.

یوسفی منش حجم ترانزیت خارجی را در سال جاری به مقصد امارات، مناطق ویژه اقتصادی، عراق و غیره بیش از دو میلیون و ۲۶۹ هزار دلار اعلام کرد.

کد مطلب 4961592

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