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۱۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

نویسنده آمریکایی از سازمان سیا شکایت کرد

والری ویلسون نویسنده زن آمریکایی از سازمان امنیتی سیا به دلیل ممنوع کردن انتشار خاطراتش شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، والری ویلسون که از کارمندان سابق سیا در حوزه بازرسی بوده است ، از این سازمان در دادگاه فدرال نیویورک شکایت کرد.

" بازی منصفانه " عنوان کتاب خانم ویلسون است که قرار بود در ماه اکتبر چاپ شود اما سیا مانع انتشار آن شد. سازمان سیا اعلام کرده است که تنها زمانی اجازه انتشار این کتاب را می دهد که دست نوشته های والری ویلسون را به قصد حذف برخی نکات محرمانه کاملا خوانده باشند.

خانم ویلسون که دیروز در دادگاه به دفاع از کتابش پرداخت ، این عمل سازمان سیا را غیر معقولانه خواند و گفت: تا جایی که نیاز بوده خودم اشتباهات و اسرار محرمانه را حذف کرده ام ولی این سازمان عمدا اجازه چاپ  کتابم را نمی دهد.

کد مطلب 496160

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