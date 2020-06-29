شش بیمار کرونایی کهگیلویه و بویراحمد در بخش icu بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، ۳۸ بیمار مبتلا به کوئید ۱۹ در نهمین روز از تیرماه ۹۹ در بیمارستان‌های معین کرونای کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند.

یزدان پناه با اشاره به دریافت ۹۵ نمونه از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج، اظهار کرد: شمار زیادی از مبتلایان در روز نهم متعلق به شهرستان بهمئی است.

وی با هشدار نسبت به سیر صعودی کرونا در استان، عنوان کرد: روزانه بر تعداد مبتلایان استان افزوده می‌شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر رعایت فاصله گذاری‌های هوشمند و اجتماعی از مردم خواست از شرکت در تجمعات و مراسمات جدا خودداری کنند.

یزدان‌پناه با اشاره به افراد بهبود یافته مبتلا به کرونا، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۸۵ نفر از مبتلایان به کرونا در استان بهبود یافتند.