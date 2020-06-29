به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه «کرملین» امروز دوشنبه در سخنانی در خصوص ادعای روزنامه آمریکائی «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد: این ادعاها دروغ هستند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: باز هم متأسفیم که یکی از بزرگترین رسانه‌های جهان در سال‌ های اخیر هرچه بیشتر در انتشار گزارش‌ های دروغین تعجیل می‌کند که البته برای اعتبار آن مطلوب نیست.

گفتنی است روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز پیشتر مدعی شده بود که مقامات نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که واحد «اطلاعات ارتش روسیه» بطور محرمانه به شبه نظامیان مرتبط با طالبان پول می‌دهد تا اقدام به کشتن نیروهای ائتلاف از جمله نظامیان آمریکایی در افغانستان کنند.

در مقابل، سفارت روسیه در واشنگتن با رد این اتهامات، در پیامی توئیتری نوشته بود: اتهامات بی اساس مطرح شده از سوی نیویورک تایمز درباره اینکه مسکو مغز متفکر کشتار نظامیان آمریکایی در افغانستان است، منجر به این می‌شود که کارکنان سفارت خانه‌های روسیه در واشنگتن و لندن مورد تهدیدهای مستقیم قرار بگیرند.