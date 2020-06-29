حمله راکتی به بازاری در هلمند افغانستان با ۳۸ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، روح الله باسط فرماندار شهرستان «سنگین» واقع در ولایت هلمند افغانستان امروز دوشنبه به رسانه های خبری اعلام کرد: دست‌کم ۲۳ نفر در پی اصابت ۴ راکت به بازاری در شهرستان سنگین و انفجار خودرو بمب‌گذاری شده در این بازار کشته شدند.

به گفته فرماندار شهرستان «سنگین»، در حملات مذکور دست‌کم ۱۵ نفر دیگر هم مصدوم شده‌ اند.

به گزاراش دفتر رسانه‌ای ولایت هلمند، نخست گروه طالبان ۴ راکت را به بازاری در شهرستان سنگین شلیک کرد و سپس یک دستگاه خودرو بمب‌گذاری شده را نیز در این بازار منفجر کرد.

این در حالیست که طالبان تا کنون به این حملات واکنشی نداده است.

گفتنی است، افغانستان در آستانه آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی قرار دارد. از سال ۲۰۰۱ میلادی که ناتو به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی و به بهانه مبارزه با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشگر کشی کرد، آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان دائماً در این کشور افزایش یافته و مرتباً موضوع گزارش‌های نهادهای بین المللی شده است.