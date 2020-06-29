به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رحیمی در دیدار با دکتر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری مسائل استان در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرداخت.

رحیمی درباره مذاکرات انجام‌شده در این دیدار بیان کرد: بر اساس طراحی صورت گرفته توسط اپراتورها و اعلام برآورد هزینه برق‌رسانی، در فاز اول محورهایی انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه در انتخاب محورهای یادشده عواملی همچون جاده اصلی، ترافیک مسیر و میزان عدم پوشش پیوسته شبکه مد نظر قرار گرفته است، یادآور شد: در این محورها حداکثر بهینه سازی انجام شده و تکمیل یا بهبود پوشش نیاز به احداث سایت جدید داشته که برآوردهای لازم برای این منظور انجام شده است.

وی همچنین درباره پوشش اینترنتی مدارس نیز گفت: در این زمینه نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و در حال اجراست و در حال حاضر اکثر مدارس برای دسترسی به شبکه شاد با مشکل مواجه نیستند؛ این اقدام با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه بین استانداری فارس و وزارت ارتباطات منعقد شده است و وزارت آموزش و پرورش نیز از اجرای آن اعلام رضایت کرده است و عنوان شده که پوشش شبکه شاد در مدارس بسیار خوب است و پهنای باند نیز در اختیار مدارس گذاشته شده است.

استاندار فارس همچنین درباره عدم پوشش اینترنتی در برخی نقاط شهر شیراز، گفت: تفاهماتی با وزارت ارتباطات انجام شده است که براساس آن شهرداری مکلف است مجوزهای لازم را صادر کند تا در اسرع وقت اپراتورها ایستگاه‌ها را راه‌اندازی کنند تا این پوشش کامل شود و طبیعتاً اگر شهری به دنبال هوشمند شدن است باید شبکه مخابراتی آن اعم از ارتباطات سیار و شبکه فیبر نوری آن گسترش پیدا کند.

رحیمی همچنین درباره برآیند این نشست گفت: وزیر در ارتباط با توسعه استان بسیار جدی است و امیدواریم در سه چهار ماه آینده شاهد تحولات بنیادین در زمینه مخابرات ارتباطات و فضای مجازی در فارس باشیم.