۸۱ بیمار جدید کرونایی در مازندران بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ بیمار جدید مشکوک به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های تابعه این دانشگاه بستری و ۵۹ بیمار نیز ترخیص شدند.

وی شمار بیماران تحت درمان را ۲۷۳ بیمار اعلام کرد و با توجه به افزایش روند ابتلاء به این بیماری در استان‌های مختلف از هم استانی‌ها خواست تا ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی از ماسک در فضاهای سربسته استفاده کنند.

فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ بیمار جدید بستری و ۱۷ بیمار نیز ترخیص شدند و در حال حاضر ۱۱۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند.