تعداد مبتلایان به کرونا در افغانستان از ۳۱ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، وزارت بهداشت افغانستان امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با شناسایی ۲۷۱ مورد مثبت جدید کرونا، شمار بیماران کووید ۱۹ در این کشور به ۳۱ هزار و ۲۳۸ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، ۱۲ مرگ جدید هم در نتیجه این بیماری در شبانه روز گذشته روی داده است که مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلا به این بیماری را به ۷۴۹ نفر رسانده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته، همچنین با ترخیص ۱۳۳۰ بیمار کرونایی از بیمارستان، شمار کل بهبود یافتگان در سراسر افغانستان به ۱۳ هزار و ۹۱۸ نفر افزایش یافته است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار و پکتیا بیشترین افراد مبتلا به کرونا را دارند.

گفتنی است بیماری کووید-۱۹ نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان، مرکز استان هوبئی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از ۲۱۰ کشور تبدیل به پاندمی شد.