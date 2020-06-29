بقاع متبرکه و امامزادگان قطب فرهنگی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده امروز (دوشنبه) در آئین رونمایی از پروژه آئینه کاری امامزاده عبدالله کلرم فومن با اشاره به اینکه استان گیلان دارای ۹۴۰ بقعه متبرکه و امامزاده است، گفت: وجود بقاع متبرکه و امامزادگان در هر منطقه نشان دهنده هویت دینی و ولایی مردم آن منطقه است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سازمان اوقاف با اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح بقاع و امامزادگان تلاش کرده این امکان را به قطب فرهنگی جامعه تبدیل کند.

مدیرکل اوقاف گیلان با اشاره به اینکه این اماکن معنوی خیمه گاه اهل بیت، انقلاب و ولایت است، گفت: خدمت در بقاع متبرکه و امامزادگان برکات و خیرات فراوان برای فرد به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم جذب جوانان در این اماکن مقدس، تصریح کرد: بستر خدمتگزاری در آستان مقدس امامزادگان فراهم است و باید با جذب جوانان گام‌های مثبتی در این زمینه برداریم.

علیزاده به طرح آئین کاری امامزاده عبدالله کلرم فومن اشاره و با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۲۴۰ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: ۵۰ درصد این مبلغ از سوی خیران و مشارکت‌های مردمی تأمین شده است.