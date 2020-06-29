به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد سازندگی، حسین عبدالحی در مراسم افتتاح فاز سوم مزرعه خاویاری زائر کریمه استان قم سازمان شیلات ایران گفت: ایران جزو چهار کشور برتر تولید کننده ماهیان خاویاری در جهان است.

معاون توسعه آبزی‌پروری، ضمن بیان جایگاه تولیدات شیلات ایران در جهان افزود: با توجه به توسعه پرورش ماهیان خاویاری در چند سال اخیر، ایران در بین چهار کشور اصلی برتر تولیدکنندگان ماهیان خاویاری جهان قرار دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به تنوع اقلیمی در حال حاضر در ۲۱ استان کشور بیش از ۱۳۰ مزرعه فعال تولید کننده ماهیان خاویاری وجود دارد و استان قم در حال حاضر دارای ۶ مزرعه فعال است.

افتتاح فاز سوم مزرعه خاویاری زائر کریمه در استان قم

بر اساس این گزارش، فاز سوم مزرعه خاویاری مؤسسه زائر کریمه وابسته به آستان مقدس حضرت معصومه (س) در روستای علی‌آباد سراجعه قم با حضور آیت‌الله سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس، دکتر عبدالحی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، دکتر پورمیدانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قم به همراه سایر مدیران و همکاران شیلات و جهادکشاورزی و آستان مقدس حضرت معصومه (س) در دهه کرامت افتتاح شد.

ظرفیت این مجموعه در این فاز ۲۰ تن افزایش یافت و مقرر شد فاز چهار این مجموعه برای دهه فجر تکمیل و افتتاح شود که با تکمیل این فاز، ظرفیت کلی مجموعه به ۶۰ تن تولید گوشت و یک تن خاویار ارتقا خواهد یافت.

گفتنی است؛ آستان مقدسه حضرت معصومه (س) در کنار فعالیت‌های گسترده کشاورزی و دامپروی بجز این مجموعه، یک مرکز ۱۰ تنی پرورش ماهیان خاویاری در جعفریه قم و یک مرکز پرورش ماهی قزل آلا به ظرفیت ۳۰ تن در شریف آباد قم رود دارد.