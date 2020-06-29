پیگیر پرونده ۴۱ کارگر آذرآب هستم/کارگران قانون را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنعتی استان مرکزی (شرکت آذرآب اراک) در خصوص پرونده قضائی کارگران این مجموعه اظهار کرد: ملاک کار در دستگاه قضائی حق، عدل و قانون است و تاکنون تلاش شده که در نهایت رأفت اسلامی با کارگران صنایع استان برخورد شود.

به گفته وی قوه قضائیه در استان مرکزی حتی یک روز حبس اجرایی برای کارگران شرکت آذر آب در نظر نگرفته است و همواره پشتیبان کارگران خواهد بود.

موسوی ادامه داد: با وجود مشکلات اقتصادی کارگران قشر زحمتکشی هستند که در این عرصه فعالیت می‌کنند و قضات نیز با توجه به این موضوع تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا کارگران ذره‌ای دل‌نگرانی نداشته باشند.

قوه قضائیه همراه‬ کارگران است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قوه قضائیه نمی‌خواهد سوهان روح کارگران باشد اما نگاه حمایتی این دستگاه مشروط بر این است که کارگران در راستای کار و تولید فعالیت کنند و در این مسیر همراه کارگران است.

موسوی افزود: اگر در این مسیر اخلالی ایجاد شود و باری برای نظام به همراه داشته باشند به طور قطع برخوردهای قانونی صورت می‌پذیرد.

وی ضمن یادآوری این نکته که کارگران این مجموعه در این شرایط دشوار مشغول به کار هستند، اظهار کرد: مدیریت و سهامداران این مجموعه نباید مشکلات خود را به محیط کار و کارخانه وارد کنند و با وجود تأثیر پذیری اقتصاد ایران از مشکلات شیوع کرونا پس باید توجه کرد که شرایط عادی نیست به همین دلیل باید فضا را آرام کرد.

وفاق و همدلی مسئولان راهگشای حل مشکلات صنایع استان

وی گفت: خوشبختانه وفاق و همدلی در بین مدیران صنعتی و اقتصادی استان نشان از دغدغه کار، تولید و اشتغال همگی در این عرصه است به طوری که در سه جلسه اخیر شورای تأمین استان مرکزی با محوریت صنعت، اقتصاد و کار و تولید همه بر حل مشکلات صنعت استان تاکید کردند.