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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۰

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را مورد توجه قرار می دهیم

نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را مورد توجه قرار می دهیم

وزیر کشور گفت: مقرر شد نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر خود کالاها را از منظر کلان تا خرد مورد توجه قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز (دوشنبه) در حاشیه پنجاه و دومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی امروز تشکیل شد و مهمترین موضوع که در دستور کار بود، بحث افزایش قیمت ها و گرانی ها هم در حوزه کالاها و هم در حوزه مسکن بود. همه دستگاه های مربوط دعوت شدند و دلایل هر کدام از افزایش ها دقیقاً توضیح داده شد.

وی عنوان کرد: هم در مورد بحث افزایش قیمت ارز، هم کاهش واردات در برخی از موارد، موضوع تبلیغات و استفاده نامناسب در بحث ابزار رسانه ای و موارد متعدد دیگر مطرح شد. براساس توضیحاتی که داده شد، در زمینه کالاهای اساسی قطعاً هیچ گونه مشکلی نداریم. به لطف خدا هم ثبت سفارش ها و هم واردات و تامین به گونه ای است که برابر با نیاز و بلکه بیشتر از آن تامین شده است. در زمینه گندم طبق گزارشی که به ما دادند امسال ۱۰ درصد افزایش خرید نسبت به سال قبل داریم و پیش بینی دوستان این است که تا آخر فصل خرید در این حوزه مشکلی نداشته باشیم.

وزیر کشور افزود: امروز روی نظارت بر قیمت ها و شاید ضعف نظارت بحث شد و مقرر شد نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر خود کالاها را از منظر کلان تا خرد مورد توجه قرار دهیم. به جای نظارت حتمی بر اصناف باید زنجیره تولید کالا و نظارت کالا مورد نظارت جدی قرار بگیرد و مقرر شد دوستان ما در این حوزه، در تعزیرات و حمایت از مصرف کننده دقت کنند تا این زنجیره تحت رصد و نظراتشان باشد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: سیاست های رسانه ای مشخص شد که رسانه ها در بیان مشکلات و مسائل واقعیت ها را بگویند، شرایط کشور را خوب تحلیل و دلایل را به صورت اساسی مطرح کنند و از مردم بخواهند و مردم واقعاً کمک کنند.

وی در پایان بیان کرد: در حوزه مسکن هم معاون مسکن گزارشی ارائه و دلایل افزایش قیمت اجاره بها و خود مسکن را توضیح دادند و برنامه هایی هم از باب حمایتی برای مستأجران و هم از باب ساخت برای تولید انبوه مسکن به وسیله بخش خصوصی، شرح داده شد که امیدوارم همه اینها منجر به خیر برای مردم شود.

کد مطلب 4961686
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      جلسات سرکار گذاشتن ملت خروجی این جلسات باد هواست

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