نرخ بالای بیکاری زیبنده دشتی و تنگستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست اشتغال و اقتصاد مقاومتی تنگستان اظهار داشت: شهرستان‌های دشتی و تنگستان در بین شهرستان‌های استان بالاترین نرخ بیکاری برخوردار هستند که زیبنده نام این دو شهرستان نیست.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید در راستای حفظ فرصت‌های شغلی موجود و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها تلاش بیشتر صورت گیرد.

وی یادآور شد: در راستای پیگیری مسائل و مشکلات کارگاه‌های شهرستان تنگستان نیاز است مدیران عامل بانک‌های استانی شخصاً به اتفاق مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در تنگستان حضور یابند.

کرمی افزود: رایزنی‌ها و اقدامات لازم در خصوص صادرات از اسکله بندر خورشهاب به منظور صادرات مواد معدنی و کوهی انجام شده است.