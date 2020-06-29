طرح آبخوان داری روستای چهره آباد زنجان هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی زنجان، خلیل آقاجانلو با بیان اینکه با اجرای طرحهای آبخوان داری آبهای سطحی و روان که امکان هدررفت آنها بالا است، به آبهای زیرزمینی و منابع آبی ارزشمند تبدیل میشود، گفت: با اجرای طرحهای آبخوان داری در مناطق مختلف استان به ویژه در دشتهای بحرانی میتوان عطش این مناطق را کاهش داد.
وی اظهار کرد: چهار پروژه با اعتبارات استانی و همچنین اعتبارات صندوق توسعه ملی از سال گذشته در حال اجرا است که شاخص ترین آنها طرح آبخوان داری روستای چهرهآباد در شهرستان زنجان است.
مدیرکل منابع طبیعی زنجان، از افتتاح طرح آبخوان داری روستای چهره آباد درشهرستان زنجان در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: سال گذشته با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود ۱۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به منظور اجرای طرحهای مهم اختصاص یافت که سهم استان زنجان از این اعتبار حدود ۲۶ میلیارد تومان بود.
آقاجانلو تاکید کرد: امسال نیز از محل صندوق توسعه ملی حدود ۱۶ میلیارد تومان برای استان زنجان برای طرحهای آبخیزداری در نظر گرفته شده است.
وی گفت: آبخوان داری نقش مهمی در کاهش خسارت سیل، کم آبی و خشکسالی دارد و در حال حاضر ۱۳ طرح آبخوان داری در استان اجرا شده است.
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