محمدی: سرمربیان تیم ملی کشتی باید شان خود را حفظ کنند

به گزارش خبر گزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با برنامه رادیویی گل طلایی درباره سرمربیان تیم ملی اظهار کرد: سرمربیان تیم ملی باید شأن خود را حفظ کنند و تمرکز خود را روی مسابقات ملی گذاشته و سرمربی تیم‌های باشگاهی نشوند.

وی افزود: ما باید منافع ملی را در نظر گیریم و اگر سرمربیان مسئولیت تیم ملی و باشگاهی را برعهده داشته باشند به نفع تیم ملی نخواهد بود. قبل از المپیک لندن من این اشتباه را کردم و هنگامی که سرمربی تیم ملی بودم درگیر مسابقات لیگ نیز شدم و بعد از مدتی به این اشتباه اعتراف کردم و ضربه جبران ناپذیری به لحاظ کاری خوردم.

وی افزود: در رشته‌های مدال آور در مسابقات جهانی و المپیک به ویژه کشتی که سرآمد آن‌هاست باید به مسائل مالی آن نیز اهمیت بیشتری داده شود.

محمدی با اشاره به فعالیت‌های مطلوب دبیر گفت: آقای دبیر از جنس خانواده کشتی‌ست و هیچ گونه اقدامی را برای کشتی فروگذار نکرده است.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره زمان برگزاری تمرینات بیان کرد: اتحادیه جهانی کشتی هنوز زمانی را اعلام نکرده است و هنوز منتظر ابلاغ پیام ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. احتمالاً این زمان اواخر مرداد ماه خواهد بود.

محمدی در پایان با تاکید بر برگزاری مسابقات انتخابی المپیک تصریح کرد: من به برگزاری مسابقات انتخابی المپیک اعتقاد دارم اما درصورتیکه حادثه‌ای رخ دهد ما می‌توانیم تورنمنت‌های بین المللی را در دستور کار خود قرار دهیم. هرچه کار کادر فنی برای انتخاب سخت‌تر باشد شاهد نتیجه مطلوب‌تری خواهیم بود.