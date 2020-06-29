شمار جانباختگان کرونایی در هرمزگان به ۲۶۱ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی گفت: روز دوشنبه با ثبت جان باختن ۱۰ نفر از مبتلایان به کرونا در استان، شمار جانباختگان به ۲۶۱ نفر رسید.

وی تصریح کرد: ۶ نفر از فوتی‌ها آقا و ۴ نفر خانم هستند که جوان‌ترین فوتی کودک ۸ ساله و مسن‌ترین فوتی ۸۹ ساله است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: اکنون ۵۰۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری اند که از این شمار ۷۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری و ۲۵ نفر از آن‌ها بدحال هستند.

فرشیدی اضافه کرد: تاکنون ۳۸ هزار و ۸۸ آزمایش کرونا در استان انجام شده است.