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۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۵۱

رئیس علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد:

شمار جانباختگان کرونایی در هرمزگان به ۲۶۱ نفر رسید

شمار جانباختگان کرونایی در هرمزگان به ۲۶۱ نفر رسید

بندرعباس - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه ۱۰ بیمار دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته فوت کرده اند، از رسیدن شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در این استان به ۲۶۱ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی گفت: روز دوشنبه با ثبت جان باختن ۱۰ نفر از مبتلایان به کرونا در استان، شمار جانباختگان به ۲۶۱ نفر رسید.

وی تصریح کرد: ۶ نفر از فوتی‌ها آقا و ۴ نفر خانم هستند که جوان‌ترین فوتی کودک ۸ ساله و مسن‌ترین فوتی ۸۹ ساله است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: اکنون ۵۰۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری اند که از این شمار ۷۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری و ۲۵ نفر از آن‌ها بدحال هستند.

فرشیدی اضافه کرد: تاکنون ۳۸ هزار و ۸۸ آزمایش کرونا در استان انجام شده است.

کد مطلب 4961744

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