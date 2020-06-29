کشف ‌یک تن مواد مخدر در هرمزگان با همکاری پلیس ۴ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری‌ اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ با تلاش شبانه روزی در ۴۸ ساعت گذشته و با همکاری مأموران انتظامی رودان‌، لنگه و خمیر با همکاری اطلاعاتی مأموران انتظامی استان‌های فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان موفق شدند طی ۴ عملیات جداگانه ۴ باند قاچاق مواد مخدر را شناسایی و متلاشی کنند.

وی افزود: در این عملیات‌ها مجموعاً ۳ تن از قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ دستگیر، یک تن و ۸۷ کیلو مواد مخدر شامل تریاک، حشیش و شیشه، یک قبضه سلاح جنگی کشف و ۴ دستگاه خودرو متعلق به سوداگران توقیف شد.

این مقام انتظامی استان میزان و قدر السهم مواد استان در این عملیات‌ها را ۴۱۶ کیلو گرم عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس در جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب مأموران در شناسایی و کشف جرایم، مجرمان و متهمان در امان نبوده و با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با قاطعیت برخورد می‌شود.