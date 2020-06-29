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۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۹

در ادامه مذاکرات صلح؛

نماینده آمریکا در امور افغانستان به قطر و پاکستان سفر می کند

نماینده آمریکا در امور افغانستان به قطر و پاکستان سفر می کند

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، قرار است به برخی کشورهای منطقه در ارتباط با موضوع افغانستان سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «زلمای خلیلزاد»، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، قرار است به برخی کشورهای منطقه در ارتباط با موضوع افغانستان سفر کند.

در این ارتباط وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که زلمای خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا با هدف جذب پشتیبانی و برآورده شدن تعهدات پیش از آغاز گفت‌وگوهای بین الافغانی از جمله کاهش خشونت‌ها و آزاد سازی زندانیان به کشورهای قطر، پاکستان و ازبکستان خواهد رفت.

در این بیانیه در عین حال گفته شده که با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، خلیلزاد به کابل، پایتخت افغانستان سفر نخواهد کرد.

همچنین قرار است که تیم اقتصادی آمریکا همراه با خلیلزاد در جریان سفر به منطقه، فرصت‌های سرمایه گذاری را در افغانستان مورد بررسی قرار دهد.

سفر نماینده آمریکا به منطقه در حالی صورت می‌گیرد که مقامات افغانستان اعلام کرده‌اند که گفتگوهای بین الافغانی در هفته‌های آینده آغاز می‌شود و حکومت افغانستان آماده مشارکت در این گفتگوهاست.

کد مطلب 4961758

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