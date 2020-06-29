به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال امروز دوشنبه تیم های ماشین سازی و فولاد خوزستان به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود فولاد به پایان رسید.

در این بازی که از ساعت ۲۱ در ورزشگاه اختصاصی فولاد آغاز شد، بابک مرادی (۴) برای ماشین سازی و فرشاد احمدزاده (۱۶) و لوسیانو پریرا (۶۵) برای فولاد گلزنی کردند.

فولاد در این مسابقه ابتدا از حریفش عقب افتاد اما در همان نیمه نخست کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم شاگردان نکونام توسط پریرا به گل دوم رسیدند تا سند برد مهم و حیاتی این تیم در هفته ای که تراکتور و استقلال متوقف شدند، امضا شود.

شهاب گردان دروازه بان تیم فولاد در دقیقه ۸۸ با نظر داور مسابقه به خاطر تلف کردن وقت اخراج شد تا فولادی ها در دقایق پایانی ۱۰ نفره شوند. از آنجا که فولاد سه تعویض خود را انجام داده بود، پریرا زننده گل دوم به جای گردان درون دروازه قرار گرفت.

فولاد با این برد ۳۹ امتیازی شد و بالاتر از تیم های مدعی چون شهرخودرو، تراکتور و استقلال قرار گرفت.

در حال حاضر پرسپولیس با ۵۰ و سپاهان با ۴۰ امتیاز در جدول اول و دوم هستند.