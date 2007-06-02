رویاهای 4 ساله بوش از کابوس سلاحهای کشتار جمعی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه واشنگتن پست ، هر روزهفته تیمی متشکل از 20 کارشناس سازمان ملل در زمینه سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی در ساختمان دفتر بازرگانی امنی در " ایتس ساید " مانهاتان به بررسی تصاویر ماهواره ای از سایت های قبلی تسلیحاتی عراق می پردازند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی ، آنها به دنبال اخبار رسانه های جهان درباره داستان زرادخانه مرگبار صدام دیکتاتور سابق عراق هستند و با آژانس های اطلاعاتی خارجی درباره وضعیت سلاحهای عراق رایزنی می کنند.

آنها همچنین رهبری کادری متشکل از 300 کارشناس هسته ای از50 کشور و مسئولیت آمادگی آنها برای نظارت درعراق را بر عهده دارند. نظارت هایی که قریب به یقین درتلاش برای پیدا کردن سلاحهایی که تعداد کمی به وجود آنها باور دارند، هرگز انجام نخواهد شد.

واشنگتن پست می افزاید : بازرسان می دانند که وظیفه اصلی آنها - خلع سلاح عراق - از مدتها پیش تا حد زیادی انجام شده، اما آنها می گویند که روسای آنها در شورای امنیت نتوانسته اند در اینکه آیا به تلاش بازرسان پایان دهند و یا اینکه ماموریت آنها را تمدید کنند، توافق کنند.

روسیه اصرار دارد که خلع سلاح عراق باید رسما از سوی بازرسان تایید شود و این در حالی است که آمریکا به شدت مخالف نقش سازمان ملل در عراق است و می گوید که بازرسان سازمان ملل وظیفه خود را انجام داده اند.

" دیمیتری پریکاس" کارشناس یونانی در امور تسلیحات که ریاست تیم کمیسیون بازرسی، راستی آزمایی و نظارت سازمان ملل را برعهده دارد، دراین باره گفت :" می دانم که این یک ماموریت سالم نیست. ما کسانی نیستیم که دربودجه این کارمدیریت کنیم ، کسی که باید این بودجه را مدیریت کند، شورای امنیت است."

زمانی بود که کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در مورد عراق اخبار صفحه اول رسانه ها را تشکیل می داد و رهبران جهان در سخنرانی های خود از آن با شدت و حرارت سخن می گفتند. بوش حتی می گفت که خودداری صدام از همکاری با بازرسان سازمان ملل دلیل قانونی برای حمله سال 2003 است.

اما ماموریت اولیه بازرسان - خلع سلاح رژیم صدام از سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای - از زمانی که نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا رژیم وی را سرنگون کردند و دریافتند که دولت وی کمی پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 اکثر سلاحهای مرگبار خود را منهدم کرده، بی ربط شد.

" چارلز دولفر" بازرس سابق تسلیحاتی سازمان ملل گفت:" واقعیت این است که در آنجا سلاحهای کشتار جمعی وجود ندارد. فکر می کنم که آنها فاصله کار خود را از واقعیت می فهمند."

از سوی دیگر ، دو ارزیابی سیستم اطلاعاتی آمریکا در ژانویه سال 2003 پیش بینی کرده بود که براندازی رژیم صدام و حمله آمریکا به عراق می تواند به خشونتهای داخلی در این کشور منجر شود و تروریستها را در منطقه تقویت کند.