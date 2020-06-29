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۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۴۸

ظریف:

آمریکاکشورهای دیگررا بدلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تنبیه می کند

آمریکاکشورهای دیگررا بدلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تنبیه می کند

وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی نوشت: دکتر ظریف: آمریکا این ننگ را بر پیشانی خود دارد که کشورهای قانونمدار را برای عدم نقض قطعنامه شورای امنیت تنبیه می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف در توییتی نوشت: آمریکا صرفاً برجام را نقض نکرده و دیگران را به این کار وادار نمی‌کند؛ این کشور همچنین این ننگ را بر پیشانی دارد که در تاریخ سازمان ملل متحد در زمره نخستین کشوری باشد که اعضای قانون‌مدار را برای عدم نقض قطعنامه [۲۲۳۱] شورای امنیت، تنبیه می‌کند. من حدود ظهر روز سه شنبه (به وقت نیویورک)، درباره ایران در صحن شورای امنیت سخن خواهم گفت.

کد مطلب 4961801

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