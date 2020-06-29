آمریکاکشورهای دیگررا بدلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تنبیه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف در توییتی نوشت: آمریکا صرفاً برجام را نقض نکرده و دیگران را به این کار وادار نمی‌کند؛ این کشور همچنین این ننگ را بر پیشانی دارد که در تاریخ سازمان ملل متحد در زمره نخستین کشوری باشد که اعضای قانون‌مدار را برای عدم نقض قطعنامه [۲۲۳۱] شورای امنیت، تنبیه می‌کند. من حدود ظهر روز سه شنبه (به وقت نیویورک)، درباره ایران در صحن شورای امنیت سخن خواهم گفت.