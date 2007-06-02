جزئیات نشست امروز دولت و مجلس درباره لایحه اصل 44

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از پایان این نشست که دومین جلسه کاری کمیته بررسی لایحه اصل 44 است، به خبرنگار مهر گفت که در دو جلسه برگزار شده نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و مسئولان بخش های مختلف دولت و کارشناسان و صاحبان صنایع در بخش خصوصی ، حضور داشتند.

لطف الله فروزنده افزود: کمیته کاری بررسی اصل 44 قانون اساسی با استفاده از همه ظرفیت های کارشناسی در بخش های دولتی، خصوصی و دانشگاهی، لایحه تقدیمی دولت را به طور مستمر بررسی کرده و گزارش نهایی خود را به کمیسیون مربوطه در نهاد قانونگذاری ارائه خواهد کرد.

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: در جلسه نخست کمیته کاری مذکور که پنج شنبه گذشته برگزار شد به جز ماده مربوط به تعریف لایحه مواد 2 الی 10 لایحه اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

فروزنده افزود: در جلسه نخست موضوعاتی چون ساختار لایحه، قلمرو و حیطه اختیارات هر یک از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی، آزادسازی و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی مورد بررسی قرار گرفت و نشست امروز به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مربوط به بخش تعاون اختصاص داشت.

وی با تاکید بر اینکه در دو جلسه اخیر 50 درصد لایحه 39 ماده ای دولت در خصوص اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در جلسه امروز کمیته کاری بررسی لایحه با توجه به بند (ب) سیاست های ابلاغ رهبر معظم انقلاب، نحوه تشکیل و توسعه تعاونی در چارچوب فرمان و در غالب مواد 12 و 13 بررسی شد.

جلسات کمیته کاری بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی با حضور احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها و لطف الله فروزنده قائم مقام این مرکز، الیاس نادران، محمد مهدی مفتح و رضا عبداللهی نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان وزارتخانه های تعاون و اقتصاد، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان خصوصی سازی، نمایندگان اتاق های تعاون و بازرگانی و نمایندگان بخش های خصوصی و بیمه در محل مرکز پژوهش های نهاد قانونگذاری برگزار می شود.