پارلمان چین قانون امنیتی هنگ ‌کنگ را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، پارلمان چین صبح امروز به اتفاق آراء قانون امنیتی هنگ کنگ را به تصویب رساند که به موجب آن، هرگونه اقدام در راستای جداییطلبی، تروریسم و یا تبانی با بیگانگان، با تنبیه و زندان همراه خواهد بود.
حداکثر تنبیه لحاظ شده برای چنین جرایمی، حبس ابد است حال آنکه ادعا میشود پیشتر این مجازات فقط به ۱۰ سال زندان محدود بود.
همچنین به موجب این قانون، چین به خود حق میدهد آژانسهای امنیتی در هنگ کنگ مستقر کند و از این پس، میتواند قضاتی را برای کمیته تحت امر رئیس اجرایی هنگ کنگ منصوب کند که وظیفه آنها نظارت بر اجرای قانون جدید است.
رئیس اجرایی نیز تحت نظارت دولت مرکزی پکن خواهد بود و مصوبه جدید نیز به قوانین فعلی هنگ کنگ ضمیمه میشود.
آمریکا در واکنش به اقدام چین، با این ادعا که قانون جدید خودمختاری هنگ کنگ را تحتالشعاع قرار میدهد؛ نه تنها امتیازات ویژه این منطقه را لغو بلکه ارسال قطعات نظامی و فناوریهای حساس به هنگ کنگ را نیز ممنوع اعلام کرد.
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