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۱۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۲۱

موزه مردم شناسی تربت جام افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر : سرپرست معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت : موزه مردم شناسی تربت جام به عنوان ششمین موزه از پروژه های سفر ریاست جمهوی اواخر خرداد ماه جاری افتتاح می شود .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، محمدرضا پهلوان بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود : این موزه دارای 16 غرفه است که شامل چادر عشایر ، نوازنده و خواننده موسیقی مقامی ، ساز سازی و نمایش سازهای منطقه ای شامل دو تار، سه تار و آیین های سنتی شامل رقص آب ،  آهنگری ، عطاری ، گلیم بافی ، کشاورزی ، نمد مالی ، رنگرزی ، سفالگری ، مطبخ و نانوایی سنتی است .

 

وی اظهار داشت : رباط تاریخی جام بنایی است که دارای چهار ایوان و ایوانچه هایی که در فضای داخلی تعبیه شده است که هریک به حجره ای منتهی می شود نمای بیرونی این بنا علاوه بر دیوار اصلی دارای سه برج است و از بخش های مهم بنا فضای شاه نشین آن است که در بخش فوقانی هشتی ورودی غربی با پوشش گنبد عرقچین و با تزیینات کاربندی احداث شده است که این بنا را با توجه به سبک معماری و آثار به جا مانده می توان به دوره تیموری نسبت داد .

 

عملیات راه اندازی این موزه از ابتدای سال 85 آغاز شده است .

کد مطلب 496199

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