موزه مردم شناسی تربت جام افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، محمدرضا پهلوان بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود : این موزه دارای 16 غرفه است که شامل چادر عشایر ، نوازنده و خواننده موسیقی مقامی ، ساز سازی و نمایش سازهای منطقه ای شامل دو تار، سه تار و آیین های سنتی شامل رقص آب ، آهنگری ، عطاری ، گلیم بافی ، کشاورزی ، نمد مالی ، رنگرزی ، سفالگری ، مطبخ و نانوایی سنتی است .

وی اظهار داشت : رباط تاریخی جام بنایی است که دارای چهار ایوان و ایوانچه هایی که در فضای داخلی تعبیه شده است که هریک به حجره ای منتهی می شود نمای بیرونی این بنا علاوه بر دیوار اصلی دارای سه برج است و از بخش های مهم بنا فضای شاه نشین آن است که در بخش فوقانی هشتی ورودی غربی با پوشش گنبد عرقچین و با تزیینات کاربندی احداث شده است که این بنا را با توجه به سبک معماری و آثار به جا مانده می توان به دوره تیموری نسبت داد .

عملیات راه اندازی این موزه از ابتدای سال 85 آغاز شده است .