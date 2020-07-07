علی ضیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شهریه مدارس (دولتی، غیردولتی و هیئت امنایی) برای سال تحصیلی جدید بیان داشت: اخیراً مصوب شده که مدارس غیر دولتی تنها شهریه ثابت را از دانش‌آموزان دریافت کنند و شهریه فوق برنامه (نهار، استخر، کلاس‌های خاص و …) دریافت نشود تا وضعیت آموزش در سال جاری مشخص شود.

وی با اشاره به دریافت شهریه ثابت توسط مدارس غیر دولتی افزود: زمانی که ولی دانش‌آموز برای ثبت نام مراجعه می‌کند در سامانه مشارکت‌ها وارد می‌شود که یک تفاهمنامه بین وی و مدیر مدرسه امضا خواهد شد که مشخص می‌کند هزینه شهریه مدرسه چگونه باید پرداخت شود که در دو نسخه امضا شده و یک نسخه تحویل ولی دانش آموز می‌شود و یک نسخه نزد مدیر مدرسه می‌ماند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: به جز مدارس شاهد، استعدادهای درخشان و غیر دولتی که در قبال فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند یک شهریه مشخص دارند هیچیک از مدارس دولتی و هیئت امنایی هزینه ندارند.

ضیا اظهار کرد: امسال مدیرکل آموزش و پرورش استان مصوب کرده شهریه مدارس شاهد افزایش نداشته باشد و همان شهریه سال گذشته از دانش آموزان دریافت شود اما مدارس غیر دولتی یک افزایش ۳۰ درصدی شهریه دارند که بر اساس عملکردشان اعلام شده است.

وی در خصوص دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی تصریح کرد: امسال در مدارس هیئت امنایی شهریه نداریم اما بابت فعالیت فوق برنامه شهریه دریافت خواهد شد که این هزینه فعلاً به واسطه اینکه وضعیت مدارس مشخص نیست نباید از والدین دریافت شود.

ضیا گفت: هیچ اجباری برای اولیا نیست که حتماً این هزینه پرداخت شود برای اینکه شاید یکی از اولیا دوست داشته باشد فرزندش در فعالیت فوق برنامه شرکت کنند و دیگری نخواهد بنابراین هیچ افزایشی در هزینه مدارس هیئت امنایی نخواهیم داشت.