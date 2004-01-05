كشتي تهران دلسوز عاشق مي خواهد

نادر جهانگيري رييس سابق هيات كشتي استان تهران درگفتگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: كشتي تهران با مشكلات بسياري دست به گريبان است و تمام ابعاد اين مشكلات بايد مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار بگيرد، قسمتي از مسائل كشتي تهران به امور اداري مربوط مي شود اما كشتي تهران در مسايل فني و تحقيقاتي نيز مشكلاتي پيش رو دارد.

وي با اشاره به وسعت تهران و جمعيت زياد پايتخت گفت: زندگي مدرن در شهر شلوغي مانند تهران خيلي ها را از ورزش كردن دور مي كند به خصوص آنكه كشتي امروز با رقبايي به نام ورزش هاي رزمي مواجه است كه درآمد زيادي را براي باشگاه داران به وجود مي آورد.

جهانگيري افزود : كشتي به افراد دلسوز نياز دارد كه با برنامه ريزي و حمايت همه جانبه كار خود را پيش ببرند ، يك مربي با حقوق ماهيانه 40-30 هزار تومان چقدر بازدهي مي تواند داشته باشد؟

رييس سابق هيات كشتي تهران با اشاره به افول كشتي در كشوري مانند ژاپن گفت: ژاپن زماني در كشتي حرف هاي بسياري داشت اما وقتي از لحاظ پيشرفت اقتصادي به مرتبه بالايي رسيد كشتي هم ديگر در ژاپن چندان جدي گرفته نشد و سير نزولي خود را آغاز كرد، اين مثال شايد دركشتي تهران هم صدق كند، اكنون همه چيز به پول و ميزان سرمايه گذاري بستگي دارد وشايد هيات كشتي تهران دراين زمينه كم كاري كرده باشد.

جهانگيري افزود: شايد براي فعال كردن دوباره كشتي تهران زمان زيادي از دست داده باشيم اما سرمايه گذاري در توابع مطمئنا مي تواند كشتي تهران را به روزهاي اوج خود برگرداند.

وي در پايان احياي كشتي تهران را باعث رشد اين رشته ورزشي در تمام ايران دانست و گفت:اگر رقيباني مثل تهران وخراسان و كرمانشاه و همدان براي مازندران وجود نداشته باشد ، معيار رشد كشتي را چطور مي توان ارزيابي كرد؟ بايد همواره رقباي خوب وجود داشته باشند تا زمينه رشد كشتي به وجود بيايد، اگركشتي تهران با برنامه ريزي بتواند به روزهاي طلايي خود برگردد مطمئنا كشتي ايران هم تحت تاثير اين رشد حرفهاي تازه اي در كشتي دنيا خواهد داشت.