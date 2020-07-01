به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه بهبود کیفیت سواد آموزی با دستور کار ابلاغ حجم دوره‌های سواد آموزی در سال ۹۹ و نحوه برگزاری امتحانات پایانی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان برگزار گردید و بر لزوم برنامه ریزی مؤثر جهت شناسایی و جذب سواد آموزان تاکید شد.

موسی دادی زاده در این جلسه با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی یکی از برنامه‌های مهم اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان است، گفت: جهت جذب و توسعه سواد آموزی باید برنامه ریزی دقیقی وجود داشته باشد تا افراد بیشتری شناسایی و تحت پوشش دوره‌های سواد آموزی قرار گیرند.

وی میزان بهره مندی مردم از حداقل سواد خواندن و نوشتن را یکی از شاخص‌های رشد در جامعه برشمرد و افزود: کیفیت بخشی، ایجاد انگیزه و سوق دادن سواد آموزان به سوی تحکیم سواد درکنار فراگیری مهارت‌های زندگی می‌تواند در جهت ارتقای فرهنگ سواد آموزی در استان مؤثر باشد.

دادی زاده با اشاره به اینکه افزایش مراکز یادگیری محلی در استان عامل مهمی برای ارتقای مهارت‌آموزی است، خاطر نشان ساخت: در مراکز یادگیری محلی افراد در کنار باسواد شدن، مهارت‌های فردی و شغلی را فرا می‌گیرند و محصولات تولیدی خود را در نمایشگاه‌های این مراکز به فروش می‌رسانند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان بر استفاده از ظرفیت مدیران مدارس برای اجرایی شدن برنامه‌های سوادآموزی تاکید کرد و گفت: مدیران مدارس در پیشبرد برنامه‌های سوادآموزی نقش مهمی دارند و فعالیت آنان در جهت جذب و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی انکار ناپذیر است.

دادی زاده ادامه داد: با توجه به اهمیت باسوادی کامل اولیای دانش آموزان به عنوان در دسترس ترین گروه هدف، شهرستان‌ها و مناطقی که در سال ۹۹ به طور مستند با سوادی کامل اولیای دانش آموزان خود را اعلام کنند از سوی سازمان نهضت سواد آموزی کشور تشویق خواهند شد.

در ادامه جلسه معاون سواد آموزی آموزش و پرورش هرمزگان با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های سواد آموزی، تمرکز بر برنامه‌های کیفیت بخشی، مشارکت جویی و جهت دهی به فعالیت سواد آموزان، نظارت شایسته بر عملکرد آموزش دهندگان و توانمندسازی آنان و جذب کم سوادان و بی سوادان را از جمله برنامه‌هایی در جهت توسعه و بهبود کیفیت آموزش برشمرد.